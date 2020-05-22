Коронавирус. В России зафиксировано наибольшее число умерших за сутки

Московская область, Красногорск (Фото - Sergei Ilnitsky, EPA)

В России за минувшие сутки от коронавируса умерло 150 человек, это наибольшее число с начала эпидемии. Об этом сообщает информационный сайт правительства РФ.

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Всего в России по официальной статистике 326 448 подтвержденных случаев COVID-19, 3249 человек умерли, 99 825 выздоровели.

За сутки выявлено 8 894 заболевших, умерло 150 человек, выздоровело 7144.

Почти половина заболевших выявлена в Москве - 158 207, там же наибольшее количество летальных случаев - 1867. На втором месте - Московская область, там 31 807 заболевших и 824 умерших.

Россия включает в свою статистику оккупированный Крым. По официальным данным страны-агрессора, в АР Крым заболели COVID-19 314 человек, трое умерли, в Севастополе - 149 заболевших, два летальных случая.

12 мая стало известно, что коронавирус обнаружили у Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.

В России смертность от COVID-19 среди медиков по официальной статистике в 16 раз превышает мировой уровень.

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