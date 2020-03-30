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Коронавирус в Ватикане. Госпитализирован кардинал-викарий Рима

Коронавирус в Ватикане. Госпитализирован кардинал-викарий Рима - Фото
Папа Франциск и кардинал Анджело де Донатис (Фото: EPA)
30.03.2020, 23:59

Кардинал-викарий Рима Анджело де Донатис госпитализирован с коронавирусной инфекцией

Сегодня, 30 марта, старший итальянский кардинал, папский викарий Рима Анджело де Донатис, попал в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что кардинал де Донатис – католический чиновник самого высокого ранга, у которого диагностирован COVID-19.

В офисе кардинала сообщили, что священник почувствовал себя плохо и ему провели тест на коронавирус, а потом отвезли в римскую больницу.

Отмечается, что в качестве меры предосторожности его ближайшие помощники отправились на добровольный карантин.

66-летний де Донатис, как полагают, в последнее время не имел личных контактов с папой Франциском.

Уточняется, что папа римский, помимо всего прочего является и епископом Рима, и он назначает кого-то в качестве своего викария, чтобы управлять обширной епархией.

По данным Worldometers, по состоянию на 23:00 в Ватикане с коронавирусной инфекцией зарегистрировано 6 человек.

  • 10 марта в Ватикане приняли решение закрыть для туристов площадь Святого Петра и собор Святого Петра.
  • 20 марта в Ватикане издали указ, в соответствии с которым верующие могут получать удаленное отпущение грехов в связи с пандемией коронавируса.

Читайте также: Коронавирус. Папа римский на пустой площади молился о прекращении пандемии: фото

Медведева Наталия
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Анджело де Донатис Ватикан коронавирус кардинал
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