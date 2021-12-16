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Коронавирус. В Великобритании рекорды заражений: растут две волны – дельта и омикрон

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 19:55
Коронавирус. В Великобритании рекорды заражений: растут две волны – дельта и омикрон - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Великобритания второй день подряд регистрирует рекордное количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии, в стране одновременно поднимаются две волны – дельта- и омикрон-вариантов коронавируса. Об этом сообщает Sky news.

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15 декабря в Великобритании зафиксировали 78 610 новых случаев заражения, 16 декабря – 88 376 случаев. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 8 января 2021 года – 68 053 инфицированных в сутки.

Британские медики предупреждают, что в ближайшие недели рекорды, вероятно, будут снова побиты, в связи с быстрым распространением омикрона.

Коронавирус. В Великобритании рекорды заражений: растут две волны – дельта и омикрон

По данным Агентства безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), вчера в стране зарегистрировали 1691 новый случай заражения омикроном. В результате общее количество официально подтвержденных инфицированных этим вариантом коронавируса достигло 11 708 человек, но считается, что реальное число намного выше.

Число госпитализированных с COVID-19 в течение последних нескольких недель в Великобритании оставалось относительно неизменным (около 7500), но ожидается, что оно будет расти. Профессор Крис Уитти прогнозирует, что рекорд по количеству ежедневных госпитализаций с COVID-19 может быть побит в ближайшие недели.

  • 30 ноября Кабинет министров внес изменения в постановление №1236, усилив карантинные правила, в частности, для невакцинированных граждан.
  • 13 декабря МОЗ заявил, что в Украине введут дополнительную дозу вакцины против COVID-19 для людей, у которых наблюдается слабый иммунный ответ на две дозы вакцинации. 
  • В связи со штаммом омикрон СНБО прогнозирует новую волну коронавируса на февраль.

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Наталия Медведева
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омикрон коронавирус Великобритания
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