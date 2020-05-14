Коронавирус. Ватикан решил измерять температуру прихожанам в папских базиликах

Папа Франциск (фото - ЕРА)

Людям, посещающим мессы в соборе Святого Петра и других папских базиликах в Риме, будут измерять температуру в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом заявили в Ватикане, передает Reuters.

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Когда именно вступят в силу эти новые меры, пока не уточняется.

Отмечается, что мессы в присутствии прихожан возобновятся в церквях Италии с понедельника, 18 мая, при соблюдении строгих условий, изложенных в протоколе, подписанном итальянской епископской конференцией и правительством.

Новые правила для церквей в Италии включают ограничение количества людей в помещении, дистанцирование и маски, но они не обязывают проводить тепловое сканирование. Таким образом папские базилики устанавливают более строгие правила.

Представитель Ватикана Маттео Бруни сказал, что температурный скрининг будет использоваться, по меньшей мере, во время воскресных богослужений и религиозных праздников.

Он сказал, что чиновники в каждой базилике определят максимальное количество людей, которые могут безопасно там находиться, а контролировать это будут полиция Ватикана, итальянская полиция и волонтеры.

Отмечается, что крупные папские мероприятия в соборе Святого Петра и других базиликах обычно посещают тысячи людей, но маловероятно, что в ближайшее время такое количество прихожан будет допустимо.

Во время строгого карантина папа произносит мессы либо в пустой церкви Святого Петра, либо в часовне в его резиденции, а верующие смотрят по телевизору или в интернете.

Сообщается, что музеи Италии возобновят работу с 18 мая, однако открытие музеев Ватикана, которые в прошлом году посетили около семи миллионов человек, скорее всего, будет отложено до обеспечения всех необходимых мер безопасности.

10 марта в Ватикане приняли решение закрыть для туристов площадь Святого Петра и собор Святого Петра.

Ватикане издали указ, в соответствии с которым верующие могут получать удаленное отпущение грехов в связи с пандемией коронавируса. 20 марта в

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