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Коронавирус. ВОЗ назвала новые очаги в Европе

Коронавирус. ВОЗ назвала новые очаги в Европе - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
03.06.2020, 10:38

На третьем месте по количеству заболевших находится Россия, где заразились COVID-19 423 741 человек

Число новых случаев коронавируса, регистрируемых за сутки, устойчиво сокращается в Западной Европе, но не в очагах в России и Восточной Европе. Об этом заявила вчера представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает Reuters.

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"В Европе, в Западной Европе, мы наблюдаем устойчивое снижение. Оно не быстрое, но есть устойчивое снижение новых случаев, регистрируемых за сутки, так что это означает, что число новых случаев все еще значительно, но это число снижается, за исключением России и Восточной Европы, где мы все еще наблюдаем рост", - отметила Харрис.

На утро 3 июня в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 6 485 571 человек, 382 412 умерли, 3 023 638 выздоровели.

На третьем месте по количеству заболевших находится Россия, где заразились COVID-19  423 741 человек, 5037 умерли, выздоровели 186 985.

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Арина Толина
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