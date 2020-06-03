Коронавирус. В мире выздоровели более 3 млн человек: динамика по десяти странам

Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA

На утро 3 июня в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 6 485 571 человек, 382 412 умерли, 3 023 638 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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CША занимают первое место по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 1 881 205 человек, зафиксированы 108 059 летальных случаев, выздоровели 645 974 пациентов.

На втором месте – Бразилия, 558 235 заболевших, 31 309 летальных случаев, 263 570 выздоровевших

На третьем – Россия, где заразились COVID-19 423 741 человек, 5037 умерли, выздоровели 186 985.

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На четвертом Испания, 287 012 зараженных , 27 127 летальных случаев, на сегодня нет данных о выздоровевших. На прошлой неделе в стране пересмотрели статистику и исключили из нее 2000 смертей.

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Великобритания – на пятом, в стране 277 985 случаев, 39 369 умерли, данных о выздоровевших нет.

Италия – на шестом, заболели 233 515 человек, летальных случаев 33 530, 160 092 выздоровевших.

На седьмом Индия, 207 191 инфицированы, 5829 умерли, 100 285 выздоровели.

Восьмую позицию занимает Франция – 189 220 инфицированы, 28 940 умерли, 68 812 выздоровели.

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Германия – на девятом, 184 091 заболевших, 8 674 умерли, 166 400 выздоровели.

Перу - - на десятом, 174 884 заразились. 4767 умерли, 69 257 выздоровели.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Разработка вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд, считают во Всемирном банке.

На днях ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19, страны начали его запрещать.

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