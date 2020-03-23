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Коронавирус. Заболели 336 000 человек: последние данные

Коронавирус. Заболели 336 000 человек: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
23.03.2020, 06:33

За последние сутки больше всего летальных случаев в Италии - 651

По состоянию на утро 23 марта, подтверждены в мире 336 000 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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За прошедшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 28 722 и составило 336 000. С начала пандемии умерли от болезни 13 049 человек, за сутки - 1592. Выздоровели 98 334, за сутки - 5961.

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Больше всего погибших зафиксировано в Италии - 5476 (651 за последние сутки), заболели уже более 59 138, всего выздоровели 7024; в Испании – 1778 умерли (391 за сутки), всего заболели – 28 768, выздоровели – 2575; Германии заболели 24 873 (2 509 за сутки) умерли 94 (10 за сутки), выздоровели 266.

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Быстро выросло количество инфицированных США до 33 276 (6276 за сутки), смертность - 417 человек (77 за сутки), выздоровели 178 человек.

  • По состоянию на 22:30 22 марта в Украине зафиксированы 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с патогеном.

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Арина Толина
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Германия США италия коронавирус COVID-19
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