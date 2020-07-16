Коронавирус. Заболеваемость в мире возросла и приблизилась к рекордному уровню

Более 13, 6 млн человек заболели коронавирусной болезнью за время пандемии. Больше всего пациентов с COVID-19 выявлено в США, Бразилии, Индии и России

За прошедшие сутки по Гринвичу в мире выявили 234 332 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 218 900). Это второй наивысший показатель суточной заболеваемости за все время пандемии (рекорд – 237 237), передает Worldometers.

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Также за сутки среди больных COVID-19 зафиксировали 5755 умерших (днем ранее - 5475) и 189 641 выздоровевших (150 250).

За все время пандемии зарегистрировали 13 683 791 зараженных коронавирусом. Умерли 586 194 пациентов, выздоровели - 8 031 342.

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Динамика эпидемии в странах с наивысшим числом заболевших:

1. США – 3 616 747 заболевших (+71 670 за сутки), 140 140 умерших (+997), 1 645 962 выздоровевших (+45 767);

2. Бразилия – 1 970 909 (+39 705), 75 523 (+1261), 1 255 564 (+42 052);

3. Индия – 970 169 (+32 682), 24 929 (+614), 613 735 (+20 655);

4. Россия – 746 469 (+6422), 11 770 (+156), 523 249 (+10 424);

5. Перу – 337 724 (+3857), 12 417 (+188), 226 400 (+3139).

если страны не будут соблюдать строгие меры предосторожности. 13 июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили , что ситуация с коронавирусом будет "все хуже, хуже и хуже",

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Марк Сировой

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