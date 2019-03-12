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12.03.2019, 21:26

Коррупционная схема в США: в престижные вузы зачисляли за взятки

Коррупционная схема в США: в престижные вузы зачисляли за взятки - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Подозреваемого обвиняют в том, что он отправлял на вступительные экзамены подставных лиц вместо детей своих клиентов

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В США предъявили обвинения нескольким десяткам человек в связи с преступной схемой на сумму в $25 млн, которая позволяла богатым американцам за деньги устроить детей в престижные вузы, в том числе Йельский, Джорджтаунский и Стэнфордский университеты. Об этом сообщает Голос Америки.

Федеральная прокуратура Бостона обвиняет 58-летнего Уильяма Сингера в осуществлении аферы под прикрытием принадлежащей ему компании Edge College & Career Network, которая обслуживала множество богатых клиентов, в числе которых - топ-менеджеры компаний и голливудские актрисы.

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По версии обвинения, Сингер отправлял на вступительные экзамены подставных лиц вместо детей своих клиентов, а иногда приписывал абитуриентам спортивную карьеру, даже если у них не было никаких способностей к спорту.

Сингер предстанет перед судом по обвинению в организованной преступной деятельности, легализации незаконных доходов и воспрепятствовании правосудию.

Обвинения также предъявлены 33 клиентам Сингера, в том числе голливудским актрисам Фелисити Хаффман и Лори Локлин, а также 13 тренерам и деловым партнерам Сингера.

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Теги: коррупция, образование, вуз, университет
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