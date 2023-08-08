Космические силы США на 25% задействованы по России. Вдвое больше усилий – на Китай

Американские Космические силы концентрируют половину своей деятельности по сбору разведданных в Китае, и вполовину меньше усилий задействовано на российском направлении. Об этом сообщил Вreaking Defense Грегори Ганьон, замначальника отдела космических операций по разведке в оборонном ведомстве США.

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Разведкой в этом роде войск занимается Национальный центр космической разведки США (NSIC), также известный как Delta 18. Создан в июне 2022 года на авиабазе "Райт Паттерсон" в Дейтоне, штат Огайо.

"С точки зрения разведки… около половины того, что мы делаем, сосредоточено на Китае. Около 25% – на России, и многое из этого приходится делать из-за текущего конфликта [войну России против Украины и Запада]", — сказал генерал-майор армии США.

Оставшиеся 25% работы Космических сил США – весь остальной мир, в том числе коммерческий сектор: "Не шпионим за коммерческим сектором, а просто понимаем его с точки зрения разведки".

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По словам Ганьона, в КС США работает более 1500 специалистов по космической разведке.

За Китаем усиленно следят из-за темпов, с которыми он совершенствует свои космические возможности по всем направлениям. Старший офицер говорит, что если несколько лет назад у КНР было менее 400 спутников, то сейчас это число вдвое больше.

Арсенал космического оружия Китая включает в себя ракеты для уничтожения спутников, лазерное оружие, "глушилки" и прочее, уточнил Ганьон.

В конце 2022 года рядом с КНДР заступили на дежурство Космические силы США.

По состоянию на август 2023 года разведка не ожидает, что РФ "в один момент развалится", полным поражением страны-оккупанта названа будущая "трансформация".

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