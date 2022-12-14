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"Противник увидит – мы готовы". Рядом с КНДР заступили на дежурство Космические силы США

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 14:14
Фото: ЕРА

В Южной Корее заработало местное командование Космических сил США. На открытии центра командир подразделения заявил, что "готов противостоять любой угрозе в регионе", пишет CNN.

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Церемония состоялась в ангаре на авиабазе "Осан" в Пхентхэке в 65 км к югу от Сеула, где базируется 7-я воздушная армия США.

Это происходит в то время, когда Северная Корея "рекордными темпами" проводит испытания баллистических ракет, а Китай наращивает свои ракетные силы, отметили журналисты.

"Подразделению поручено координировать космические операции и такие службы, как предупреждение о ракетах, навигация по местоположению и синхронизация, а также спутниковая связь в регионе", – обобщенно рассказали в командовании о миссии.

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Командующий Космическими силами США в Южной Корее Джошуа Маккаллион надеется, что открытие центра окажет сдерживающий эффект на Пекин и Пхеньян: "Надеемся, что они увидят, что мы готовы к работе днем и ночью".

"Это [послание], которое мы хотим, чтобы противник, кем бы он ни был, усвоил", – добавил подполковник.

Євген Пилипенко
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