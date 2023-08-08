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Чверть Космічних сил США залучені на російському напрямку. Вдвічі більше зусиль забирає Китай

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 14:10
Чверть Космічних сил США залучені на російському напрямку. Вдвічі більше зусиль забирає Китай - Фото
Грегорі Ганьйон (фото - Zachary Heimbuch / пресслужба армії США)

Американські Космічні сили концентрують половину своєї діяльності зі збору розвідданих на Китаї, і наполовину менше зусиль залучено на російському напрямі. Про це повідомив Вreaking Defense Грегорі Ганьйон, заступник начальника відділу космічних операцій з розвідки в оборонному відомстві США.

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Розвідкою в цьому роді військ займається Національний центр космічної розвідки США (NSIC), також відомий як Delta 18. Створений у червні 2022 року на авіабазі "Райт Паттерсон" в Дейтоні, штат Огайо.

"З погляду розвідки... близько половини того, що ми робимо, зосереджено на Китаї. Близько 25% – на Росії, і багато з цього доводиться робити через поточний конфлікт [війну Росії проти України та Заходу]", – сказав генерал-майор армії США.

25% роботи Космічних сил США, що залишилися, – решта світу, зокрема комерційний сектор: "Не шпигуємо за комерційним сектором, а просто розуміємо його з точки зору розвідки".

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За словами Ганьона, у КС США працює понад 1500 фахівців із космічної розвідки.

За Китаєм посилено стежать через темпи, з якими він удосконалює свої космічні можливості в усіх напрямках. Старший офіцер каже, що якщо кілька років тому КНР мала менш як 400 супутників, то зараз це число вдвічі більше.

Арсенал космічної зброї Китаю включає ракети для знищення супутників, лазерну зброю, "глушилки" та інше, уточнив Ганьйон.

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Євген Пилипенко
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