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Космический спутник ESAIL отслеживает тысячи судов на карте мира: наглядная иллюстрация

27.11.2020, 10:48
Космический спутник ESAIL отслеживает тысячи судов на карте мира: наглядная иллюстрация - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Европейское космическое агентство показало визуально наглядный результат первых 24 часов работы ESAIL – микроспутника отслеживания морского трафика. 

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112-килограммовый аппарат был одним из основных, которые 2 сентября вывела на орбиту ракета Vega.

За сутки работы он, используя передовые алгоритмы обработки сигналов на борту, зафиксировал около 57 000 сообщений AIS (автоматических систем идентификации) с морских и речных судов. Это показали в виде карты (нажмите, чтобы открыть в полном размере):

Изображение: пресс-служба ESA

На изображении хорошо видно небольшое количество судов около временно оккупированного Россией Крыма, поразительную разницу в плотности судоходства около Южной и Северной Корей, а также другие моменты, в том числе основные морские торговые пути мира.

Фото: facebook.com/LuxembourgSpaceAgency

Спутник разработан люксембургской компанией LuxSpace (дочка немецкой космо/технологической группы OHB SE) в рамках европейско-канадского партнерского проекта на глобальном рынке телекоммуникаций. Оператор – компания exactEarth из Канады.

При помощи данных с него можно отслеживать и контролировать рыболовство, управлять флотами, защищать окружающую среду и следить за безопасностью мореплавания.

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Евгений Пилипенко
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