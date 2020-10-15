Космос. Сегодня "мертвый" спутник СССР может столкнуться с китайской ступенью ракеты

Советский спутник и китайская ступень ракеты нерабочими болтаются на орбите. Сегодня вечером они могут столкнуться над водами Антарктики

Сегодня нерабочий советский спутник COSMOS 2004 может столкнуться на низкой околоземной орбите с китайской ступенью ракеты CZ-4C R/B, которая также не функционирует. Об этом сообщает компания LeoLabs, которая занимается отслеживанием космического мусора.

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Общий вес объектов составляет 2800 кг. Ожидается, что они могут пройти на расстоянии всего 12 метров друг от друга. Сейчас в LeoLabs оценивают вероятность столкновения менее чем в 10%. Вот показана модель сближения космических аппаратов:

1/ This event continues to be very high risk and will likely stay this way through the time of closest approach. Our system generates new conjunction reports 6-8x per day on this event with new observation data each time. pic.twitter.com/d3tRbcV2P0 — LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) October 14, 2020

В компании прогнозируют, что если столкновение все же произойдет, то это случится на скорости 14.7 км/c 16 октября в 00:56 по мировому времени UTC (21:56 по Киеву). Столкнуться объекты могут на высоте 991 км над водами Антарктики.

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СПРАВКА. По данным трекинг-сервиса космических объектов N2YO, спутник COSMOS 2004 был запущен 22 февраля 1989 года и относится к серии военных навигационно-связных аппаратов Парус. Последний запуск такого спутника был осуществлен 27 апреля 2010-го. О китайской CZ-4C R/B (Чанчжэн 4C) ресурс пишет, что ракету запустили 5 марта 2010-го на космодроме Цзюцзюань.

29 августа вошел в атмосферу, разрушился и сгорел американский спутник OGO-1, который провел на орбите 56 лет. Смотрите видео разрушения.

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Марк Сировой

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