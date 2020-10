Космос. Сегодня "мертвый" спутник СССР может столкнуться с китайской ступенью ракеты

Сегодня нерабочий советский спутник COSMOS 2004 может столкнуться на низкой околоземной орбите с китайской ступенью ракеты CZ-4C R/B, которая также не функционирует. Об этом сообщает компания LeoLabs, которая занимается отслеживанием космического мусора.

Общий вес объектов составляет 2800 кг. Ожидается, что они могут пройти на расстоянии всего 12 метров друг от друга. Сейчас в LeoLabs оценивают вероятность столкновения менее чем в 10%. Вот показана модель сближения космических аппаратов:

1/ This event continues to be very high risk and will likely stay this way through the time of closest approach. Our system generates new conjunction reports 6-8x per day on this event with new observation data each time. pic.twitter.com/d3tRbcV2P0