"Коснутся важнейших секторов экономики". В ЕС анонсировали новые санкции против Беларуси
В Евросоюзе готовят адресные экономические санкции против Беларуси. Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пленарном заседании Европарламента, передает Европейская служба внешних связей.
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По словам Борреля, списки граждан Беларуси и беларусских компаний, включая тех, кто причастен к инциденту с Ryanair, находятся в процессе принятия, и будут приняты в письменном виде в ближайшие дни.
"В соответствии с поручением Совета Европы и вместе с Еврокомиссией мы начали готовить адресные экономические санкции в рамках требований Совета", – сказал Боррель.
Как он отметил, санкции будут приняты на следующем заседании Совета по иностранным делам.
"Это коснется важнейших секторов беларуской экономики", – отметил Боррель.
Он уточнил, что окончательное решение остается за странами-членами ЕС.
Также по словам Борреля, в Евросоюзе продолжат на международных форумах рассматривать нарушения прав человека режимом Александра Лукашенко.
"Не будем забывать, что сейчас в Беларуси, по нашим подсчетам, почти 450 политзаключенных. В эту группу входят журналисты..., студенты, представители гражданского общества и обычные граждане", – сказал высокий представитель ЕС.
- 23 мая режим диктатора Александра Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске. С борта сотрудники КГБ сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
- Европейские авиакомпании отказались от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина.
- Также ЕС и Украина могут ввести санкции против режима Лукашенко.
- Европейский Союз с 5 июля запретил беларуским авиакомпаниям летать над своей территорией или приземляться в аэропортах ЕС.
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