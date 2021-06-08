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"Коснутся важнейших секторов экономики". В ЕС анонсировали новые санкции против Беларуси

08.06.2021, 20:46
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

В Евросоюзе готовят адресные экономические санкции против Беларуси. Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пленарном заседании Европарламента, передает Европейская служба внешних связей.

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По словам Борреля, списки граждан Беларуси и беларусских компаний, включая тех, кто причастен к инциденту с Ryanair, находятся в процессе принятия, и будут приняты в письменном виде в ближайшие дни.

"В соответствии с поручением Совета Европы и вместе с Еврокомиссией мы начали готовить адресные экономические санкции в рамках требований Совета", – сказал Боррель. 

Как он отметил, санкции будут приняты на следующем заседании Совета по иностранным делам.

"Это коснется важнейших секторов беларуской экономики", – отметил Боррель. 

Он уточнил, что окончательное решение остается за странами-членами ЕС.

Также по словам Борреля, в Евросоюзе продолжат на международных форумах рассматривать нарушения прав человека режимом Александра Лукашенко.

"Не будем забывать, что сейчас в Беларуси, по нашим подсчетам, почти 450 политзаключенных. В эту группу входят журналисты..., студенты, представители гражданского общества и обычные граждане", – сказал высокий представитель ЕС.

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Наталия Медведева
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санкции беларусь Жозеп Боррель
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