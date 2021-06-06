Столтенберг предостерег Путина и Лукашенко от ухудшения ситуации в Восточной Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег президента России Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко от дестабилизации ситуации на восточном фланге Альянса. Он заявил, что НАТО готово защитить "любого союзника от любого вида угроз, исходящих из Минска и Москвы". Об этом он сказал в интервью Welt.

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"Мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси. В чрезвычайной ситуации мы, конечно, готовы защитить любого союзника от любого вида угроз, исходящих из Минска и Москвы", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что действующее соглашение о партнерстве с Беларусью недавно было значительно сокращено и будет пересматриваться дальше.

Говоря о России, генсек Альянса отметил, что НАТО придерживается двустороннего подхода в отношениях с РФ – "сдерживание и диалог".

"Особенно в трудные времена, мы должны постоянно говорить с нашим соседом, Россией, о контроле над вооружениями и другими военными и политическими проблемами. Если мы не будем разговаривать друг с другом, мы не сможем ни урегулировать наши споры, ни улучшить взаимопонимание", – добавил Столтенберг.

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Станислав Стороженко

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