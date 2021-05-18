Совет НАТО предложил России встретиться – та отказалась
18.05.2021, 14:09
Штаб-квартира НАТО (фото - nato.int)
Совета НАТО предложил России провести встречу – российская сторона проигнорировала предложение. Об этом сообщает DW.
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По словам председатель военного комитета Альянса Стюарта Пича, НАТО продолжает "стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия РФ сделают это возможным".
"Россия продолжает свою схему дестабилизирующих агрессивных действий, включая продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, а также военное присутствие у границ Украины", – сказал он, отмечая, что численность войск РФ у границ сократилась "слегка".
- 6 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия отвела от границы Украины только некоторую часть своих войск – значительные силы российской армии продолжают оставаться у границ.
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