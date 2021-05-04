США хотят стабильные отношения с РФ, но это зависит от действий Путина в Украине – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что Соединенные Штаты предпочли бы более стабильные отношения с Россией, но это во многом зависит от того, как президент России Владимир Путин будет действовать в Украине и других странах. Об этом сообщает Reuters.

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"Мы не стремимся к эскалации: мы предпочли бы иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия пойдет в этом направлении, мы тоже", – сказал он в Лондоне на встрече представителей стран G7.

Сегодня на заседании "большой семерки" в центре внимания министров – Китай, а после обеда речь пойдет о России, в том числе о том, как отреагировать на военные маневры на границе с Украиной и тюремное заключение оппозиционера Алексея Навального.

"Министры заложат основу для первой запланированной поездки Байдена за границу с момента вступления в должность: саммита G7 в Великобритании в следующем месяце", – отмечает издание.

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Станислав Стороженко

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