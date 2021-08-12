Козак после встречи с Санду: Россия не выдвигает условий по урегулированию в Приднестровье

В Кишиневе встретились президент Молдовы Майя Санду и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, сообщает пресс-служба президента Молдовы. Санду заявила о намерении возобновить переговоры по Приднестровью, Козак подчеркнул, что Россия не ставит никаких условий для урегулирования.

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По словам Санду, Молдова подтвердила намерение возобновить процесс урегулирования с Приднестровьем исключительно мирным путем в рамках существующих переговорных площадок и при соблюдении суверенитета Молдовы в международно признанных границах.

Также обсуждалось торговое сотрудничество Молдовы и России, помощь со стороны России в утилизации боеприпасов на военных складах в селе Колбасна, беспошлинная торговля, контракт на поставку газа в Молдову.

Козак заявил об "очень конструктивном и доброжелательном" диалоге с Санду. Проблему Приднестровья он назвал "внутренним делом" Молдовы и заявил, что Россия не готова выдвигать какие-то собственные условия для урегулирования.

СПРАВКА. Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992-м, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006-м "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014-го "ПМР" вновь призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась. Российские войска находятся там как "миротворцы", фактически - как оккупанты. В декларации ОБСЕ за 1999-м приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002-го", в мае 2017-го Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в "ПМР". В июне 2018-го Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе войск РФ из Приднестровья.

В ноябре 2020 года Санду была избрана президентом Молдовы.

В том же месяце Санду заявила, что возврат Приднестровья может быть только мирным.

Денис Юдин

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