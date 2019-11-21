Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кремль отреагировал на видео со зверствами наемников ЧВК Вагнер

Кремль отреагировал на видео со зверствами наемников ЧВК Вагнер - Фото
Дмитрий Песков (Фото - Maxim Shemetov - EPA)
21.11.2019, 13:12

"Если не ошибаюсь, каких-то точных данных там не установлено", - сказал секретарь президента РФ о сирийских "ихтамнетах" из частной военной компании

Кремль не видит "репутационного ущерба" для России в том, что весь мир может посмотреть на видео зверства российских наемников ЧВК Вагнер в Сирии. Об этом пишет Медуза, журналист которой задал соответствующий вопрос пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

Представитель Владимира Путина заявил, что не видел видео из Сирии за 2017 год, где наемники издеваются и зверски убивают сирийца, и проигнорировал вопрос о том, будет ли "расследование".

Смотрите фото: "Убийцы и насильники". ЧВК Вагнера на корабле ВМФ РФ

"Я не знаю, о чем идет речь. <...> В любом случае, я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской операции в Сирии. Поэтому в данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны. Это не имеет отношения к российским военным никакого, что бы там ни публиковалось", - заявил он.

По словам Пескова, Путин якобы ни при чем к тому, что в Сирии вместе с кадровыми российскими военными орудуют также и наемники ЧВК: "Президент не может принимать решения относительно подобных компаний. Это просто невозможно".

Справка. "Вагнер" (по кличке руководителя Дмитрия "Вагнера" Уткина) - российская ЧВК, подотчетная Генштабу ВС РФ, которая связана с "поваром Путина" - московским бизнесменом Евгением Пригожиным. Боевики ЧВК участвуют во многих вооруженных конфликтах по миру, в том числе в Украине, Сирии и нескольких странах Африки.

Смотрите видео: РосСМИ сняли, как "в Африке нет ЧВК Вагнера" - и выдали их

Напишите нам
Сирия дмитрий песков жестокость
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 