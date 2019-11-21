Кремль отреагировал на видео со зверствами наемников ЧВК Вагнер

Дмитрий Песков (Фото - Maxim Shemetov - EPA)

Кремль не видит "репутационного ущерба" для России в том, что весь мир может посмотреть на видео зверства российских наемников ЧВК Вагнер в Сирии. Об этом пишет Медуза, журналист которой задал соответствующий вопрос пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

Представитель Владимира Путина заявил, что не видел видео из Сирии за 2017 год, где наемники издеваются и зверски убивают сирийца, и проигнорировал вопрос о том, будет ли "расследование".

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"Я не знаю, о чем идет речь. <...> В любом случае, я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской операции в Сирии. Поэтому в данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны. Это не имеет отношения к российским военным никакого, что бы там ни публиковалось", - заявил он.

По словам Пескова, Путин якобы ни при чем к тому, что в Сирии вместе с кадровыми российскими военными орудуют также и наемники ЧВК: "Президент не может принимать решения относительно подобных компаний. Это просто невозможно".

Справка. "Вагнер" (по кличке руководителя Дмитрия "Вагнера" Уткина) - российская ЧВК, подотчетная Генштабу ВС РФ, которая связана с "поваром Путина" - московским бизнесменом Евгением Пригожиным. Боевики ЧВК участвуют во многих вооруженных конфликтах по миру, в том числе в Украине, Сирии и нескольких странах Африки.

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