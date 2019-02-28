Крушение поезда в Египте: назвали причину - фото

Фото: EPA

Причиной крушения и возгорания поезда в Каире, в результате чего погибли 25 человек, стала ссора между двумя машинистами. Об этом сообщает Time.

"Ссора между двумя машинистами поезда привела к ускорению беспилотного локомотива, который врезался в ограждение и взорвался на главной железнодорожной станции столицы Египта в среду", - отмечается в сообщении.

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Фото: EPA

Генпрокурор страны Набиля Садека отметил, что по данным следствия машинист локомотива оставил свое рабочее место для разборки с другим машинистом, который блокировал ему дорогу.

"Машинист покинул вагон, не приняв никаких мер для его торможения", - уточнил Садека.

Фото: EPA

Издание отмечает, что когда машинист вышел из локомотива, преграждавший ему дорогу локомотив дал задний ход, а вагон без машиниста начал набирать скорость, врезался в отбойник и в платформу, в результате чего у него взорвался топливный бак, вызвав сильный пожар.

27 февраля в результате масштабного пожара, вспыхнувшего на центральном вокзале в Каире (Египет), погибли по меньшей мере 25 человек, около 50 человек получили ранения.