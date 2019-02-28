Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.02.2019, 11:05

Крушение поезда в Египте: назвали причину - фото

Крушение поезда в Египте: назвали причину - фото - Фото
Фото: EPA

Жертвами масштабной аварии стали 25 человек

Реклама
Реклама

Причиной крушения и возгорания поезда в Каире, в результате чего погибли 25 человек, стала ссора между двумя машинистами. Об этом сообщает Time.

"Ссора между двумя машинистами поезда привела к ускорению беспилотного локомотива, который врезался в ограждение и взорвался на главной железнодорожной станции столицы Египта в среду", - отмечается в сообщении.

Реклама

Фото: EPA

Генпрокурор страны Набиля Садека отметил, что по данным следствия машинист локомотива оставил свое рабочее место для разборки с другим машинистом, который блокировал ему дорогу.

"Машинист покинул вагон, не приняв никаких мер для его торможения", - уточнил Садека.

Фото: EPA

Издание отмечает, что когда машинист вышел из локомотива, преграждавший ему дорогу локомотив дал задний ход, а вагон без машиниста начал набирать скорость, врезался в отбойник и в платформу, в результате чего у него взорвался топливный бак, вызвав сильный пожар.

27 февраля в результате масштабного пожара, вспыхнувшего на центральном вокзале в Каире (Египет), погибли по меньшей мере 25 человек, около 50 человек получили ранения.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Египет, пожар, Каир, крушение поезда, машинисты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 