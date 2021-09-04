Крушение вертолета ВМС США: пятеро военнослужащих объявлены погибшими
04.09.2021, 22:34
MH-60S (Фото - ЕРА)
У берегов Калифорнии разбился военный вертолет, в результате чего погибли пятеро членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота США.
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Крушение вертолета Военно-морских сил США MH-60S произошло 31 августа недалеко от побережья Сан-Диего. Экипаж считался пропавшим без вести, продолжались поисковые операции.
Сегодня, 4 сентября, ВМФ США объявил пятерых пропавших без вести погибшими.
Для поиска членов экипажа задействовали береговую охрану, военный корабль США LCS 20, вертолетные эскадрильи. Операция длилась 72 часа.
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- 17 августа в России во время тренировочного полета загорелся и разбился новый военно-транспортный самолет Ил-112В. Погибли все три члена экипажа.
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