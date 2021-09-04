UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Крушение вертолета ВМС США: пятеро военнослужащих объявлены погибшими

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2021, 22:34
Крушение вертолета ВМС США: пятеро военнослужащих объявлены погибшими - Фото
MH-60S (Фото - ЕРА)

У берегов Калифорнии разбился военный вертолет, в результате чего погибли пятеро членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Крушение вертолета Военно-морских сил США MH-60S произошло 31 августа недалеко от побережья Сан-Диего. Экипаж считался пропавшим без вести, продолжались поисковые операции.

Сегодня, 4 сентября, ВМФ США объявил пятерых пропавших без вести погибшими.

Для поиска членов экипажа задействовали береговую охрану, военный корабль США LCS 20, вертолетные эскадрильи. Операция длилась 72 часа.

  • 31 июля 2021-го в России на учениях упал в Охотское море истребитель Су-35, пилот успел катапультироваться.
  • 17 августа в России во время тренировочного полета загорелся и разбился новый военно-транспортный самолет Ил-112В. Погибли все три члена экипажа. 

Читайте также: Грузовой самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку в Тихом океане

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 