Крушение вертолета ВМС США: пятеро военнослужащих объявлены погибшими

У берегов Калифорнии разбился военный вертолет, в результате чего погибли пятеро членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота США.

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Крушение вертолета Военно-морских сил США MH-60S произошло 31 августа недалеко от побережья Сан-Диего. Экипаж считался пропавшим без вести, продолжались поисковые операции.

Сегодня, 4 сентября, ВМФ США объявил пятерых пропавших без вести погибшими.

Для поиска членов экипажа задействовали береговую охрану, военный корабль США LCS 20, вертолетные эскадрильи. Операция длилась 72 часа.

31 июля 2021-го в России на учениях упал в Охотское море истребитель Су-35, пилот успел катапультироваться.

17 августа в России во время тренировочного полета загорелся и разбился новый военно-транспортный самолет Ил-112В. Погибли все три члена экипажа.

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Оксана Житнюк

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