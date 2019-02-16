Курды захватили последний форпост террористов ИГ в Сирии - СМИ

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Сирийские демократические силы (SDF), поддерживаемые США и возглавляемые курдами, установили контроль над последним укреплением террористов Исламского государства на востоке Сирии. Об этом со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает Reuters.

Сказано, что курды при поддержке ВВС США захватили населенный пункт Эль-Багуз на границе с Ираком, который служил последним анклавом террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

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Как пишет пресс-служба SDF, при прочесывании освобожденной местности были найдены склады с оружие и боеприпасами, которые были спрятаны на одном из объектов.

На другом направлении произошли столкновения между силами, поддерживаемыми США, и террористами. Погибли несколько человек.

Как утверждает британская группа по наблюдению, последние несколько сотен боевиков ИГ, большинство из которых - иностранцы, сдались за последние два дня Сирийским демократическим силам.

Некоторые террористы еще могут скрываться в подземных туннелях.