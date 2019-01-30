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30.01.2019, 15:06

Лавров отреагировал на оснащение флота США ядерными боеголовками

Лавров отреагировал на оснащение флота США ядерными боеголовками - Фото
Сергей Лавров (фото - пресс-служба МИД РФ)

Москва взывает к Европе: просит отреагировать на то, что Соединенные Штаты решили вооружить флот относительно маломощными ядерными боеголовками

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Серийное производство американских ядерных мини-бомб W76-2 увеличивает риск начала ядерного конфликта между Россией и Соединенными Штатами. Такие соображения в эфире российских каналов озвучил на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он заявил, что Россия "и раньше выражала серьезную озабоченность" по поводу поставок таких боеголовок мощностью 5-6 килотонн тротилового эквивалента в армию США.

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"Разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риск ядерного конфликта. Это не добавляет безопасности современному миру", - считает Лавров.

Глава МИД РФ посетовал, что Европа "вольно или невольно подыгрывала" Вашингтону в подобных стратегических оборонных решениях (выход США из договоров о ПРО и ракетах средней и меньшей дальности), и призвал Брюссель как-то отреагировать на производство W76-2.

Белый дом, напротив, считает, что такое оружие сделает полномасштабную ядерную войну менее вероятной: якобы противник будет знать, что в ответ на ограниченную ядерную атаку Америка также точечно ударит маломощными боеголовками.

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Теги: геополитика, Сергей Лавров, ядерное оружие, бомба, ядерная война, реакция кремля, W76-2
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