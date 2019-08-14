Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Летчикам в Британии разрешили бороды: технологии позволяют

Летчикам в Британии разрешили бороды: технологии позволяют - Фото
Британские ВВС перехватывают российский Ил-76 (Фото: raf.mod.uk)
14.08.2019, 07:54

Раньше бороды были запрещены в ВВС по практическим соображениям

С 1 сентября военнослужащим Королевских ВВС Великобритании можно будет носить бороды, сообщает BBC.

При этом солдаты и офицеры должны будут поддерживать "высокие стандарты внешнего вида", сообщили в министерстве обороны страны: "Неухоженные и клочковатые бороды не будут разрешены".

Изначально бороды были запрещены в военной авиации по практическим соображениям. Борода на лице может помешать при использовании кислородных масок и других дыхательных аппаратов. Такой аппарат должен плотно прилегать к коже лица, чтобы избежать потери кислорода. Современные технологии позволяют решить эту проблему и сделать маски, совместимые с бородой.

В Канадском Университете имени Саймона Фрейзера провели испытания новых кислородных масок. 

Испытуемых разделили на три группы по количеству растительности на лице: короткая щетина, борода средней длины и борода до 40 см. Падение давления на высоте от 3000 до 6000 метров над уровнем моря имитировалось в барокамере. Ни у одного из участников эксперимента маска не слетела с лица, потерь в подаче кислорода замечено не было.

Некоторые комментаторы, впрочем, считают, что решение ВВС Великобритании связано не с этими экспериментами, а с желанием привлечь больше молодых людей на службу.

Напишите нам
ввс великобритании
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 