Летчикам в Британии разрешили бороды: технологии позволяют

Британские ВВС перехватывают российский Ил-76 (Фото: raf.mod.uk)

С 1 сентября военнослужащим Королевских ВВС Великобритании можно будет носить бороды, сообщает BBC.

При этом солдаты и офицеры должны будут поддерживать "высокие стандарты внешнего вида", сообщили в министерстве обороны страны: "Неухоженные и клочковатые бороды не будут разрешены".

Изначально бороды были запрещены в военной авиации по практическим соображениям. Борода на лице может помешать при использовании кислородных масок и других дыхательных аппаратов. Такой аппарат должен плотно прилегать к коже лица, чтобы избежать потери кислорода. Современные технологии позволяют решить эту проблему и сделать маски, совместимые с бородой.

В Канадском Университете имени Саймона Фрейзера провели испытания новых кислородных масок.

Испытуемых разделили на три группы по количеству растительности на лице: короткая щетина, борода средней длины и борода до 40 см. Падение давления на высоте от 3000 до 6000 метров над уровнем моря имитировалось в барокамере. Ни у одного из участников эксперимента маска не слетела с лица, потерь в подаче кислорода замечено не было.

Некоторые комментаторы, впрочем, считают, что решение ВВС Великобритании связано не с этими экспериментами, а с желанием привлечь больше молодых людей на службу.