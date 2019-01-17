Левада-центр: россияне стыдятся вечной бедности "великого народа"

Фото: iStock/Global Images Ukraine

61% россиян стыдятся того, что жители РФ живут "в вечной бедности и неустроенности". Таковы результаты опроса российского Левада-центра, сообщает РБК.

45% опрошенных испытывают чувство стыда и огорчения из-за разрушения СССР, 37% респондентов - грубости нравов, 24% -хронического отставания от запада и итогов перестройки, 21% - репрессий и террора 1920-1950-х годов.

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У 87% россиян чувство гордости вызывает победа в Великой Отечественной войне, "великая роль» России в освоении космоса (50%), "возвращение" Крыма (45%), великая русская литература (40%) и достижения отечественной науки (37%).

Фото: Левада-центр

75% считают Россию великой державой (75%), 62% респондентов сказали, что русские — это великий народ, имеющий особое значение в истории.

14 января 2019 года 53% россиян выступали за отставку правительства.