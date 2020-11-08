Лидер Ирана назвал выборы в США "спектаклем", с ним поспорил Помпео

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и госсекретарь США Майкл Помпео схлестнулись в словесной перепалке из-за американских выборов

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал американские президентские выборы "спектаклем", показывающим "уродливый облик либеральной демократии в США". Ему возразил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, заявив, что в Иране на выборах "сотни кандидатов даже не могут баллотироваться". Помпео ответил Хаменеи в Twitter.

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"Ситуация в США и то, что там говорят о своих же выборах, – это спектакль! Это пример уродливого облика либеральной демократии в США", – написал Хаменеи, уточнив, что американские выборы демонстрируют "политический, гражданский и моральный упадок" страны.

Помпео упрекнул Хаменеи, что он "лично украл у своего народа сотни миллионов долларов": "Ваши выборы – это шутка, ведь сотни кандидатов лишены права даже баллотироваться. Ваши люди голодают, потому что вы тратите миллиарды на войны, чтобы защитить свою клептократию".

Госсекретарь США уточнил, что "Америка есть и останется величайшей нацией за всю историю человечества".

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

6 ноября избирательный штаб Трампа и руководство Республиканской партии обратились к донорам с целью собрать не менее $60 миллионов для финансирования судебных исков, поданных Трампом по результатам президентских выборов в США.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.

LIGA.net ведет хронику выборов.

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Владислав Сердюк

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