Литва отменила самоизоляцию для приезжих из Украины

Литва исключила Украину из списка стран риска

Для возвращающихся из Украины Литва отменила самоизоляцию. Новый список стран риска, после посещения которых требуется самоизоляция, начал действовать сегодня, 20 июля. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Литвы, пишет baltic-course.

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В то же время страна ввела двухнедельную самоизоляцию для тех, кто вернулся из Хорватии, Исландии и Испании, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Люди, которые возвращаются из стран со сложной эпидемиологической ситуацией, в течение 24 часов должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения. Все они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти страны транзитом.

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29 июня в ласти Литвы ввели обязательный двухнедельный карантин для жителей республики, приехавших из 50 стран.

Литва включила Украину в список стран риска 13 июля.

17 июля Минздрав Украины обновил списки стран "красной" и "зеленой" зон.

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Наталия Софиенко

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