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Литва ответила Лукашенко по армии США: Нам не нужны другие земли

Литва ответила Лукашенко по армии США: Нам не нужны другие земли - Фото
Гитанас Науседа Фото: ЕPA
29.10.2019, 11:15

Вчера президент Беларуси назвал переброску американских танков к белорусской границе - "демонстративным прецедентом"

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал вчерашнее заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, который негативно отреагировал на размещение танков США возле литовско-белорусской границы, заявив, что американские военные дислоцируются в Литве с целью защитить жителей страны и это делается не для того, чтобы запугать Беларусь. Об этом сообщает Delfi.

По мнению Науседы, размещение военных и техники НАТО в Литве - это "желание защитить людей от вероятных интервенций": "Это единственная цель оборонной политики Литвы".

Он также добавил, что Литве "не нужны другие земли", а также им "не надо пугать своих соседей", потому что их политика "была, есть и будет мирной".

  • Вчера президент Беларуси назвал переброску американских танков к белорусской границе - "демонстративным прецедентом", добавив, что у Беларуси есть "достаточно сил и средств" для "асимметричного ответа".
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александр лукашенко военные сша Гитанас Науседа
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