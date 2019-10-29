Литва ответила Лукашенко по армии США: Нам не нужны другие земли

Гитанас Науседа Фото: ЕPA

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал вчерашнее заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, который негативно отреагировал на размещение танков США возле литовско-белорусской границы, заявив, что американские военные дислоцируются в Литве с целью защитить жителей страны и это делается не для того, чтобы запугать Беларусь. Об этом сообщает Delfi.

По мнению Науседы, размещение военных и техники НАТО в Литве - это "желание защитить людей от вероятных интервенций": "Это единственная цель оборонной политики Литвы".

Он также добавил, что Литве "не нужны другие земли", а также им "не надо пугать своих соседей", потому что их политика "была, есть и будет мирной".