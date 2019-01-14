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14.01.2019, 07:42

Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег

Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Главы МВД и Минфина Великобритании возглавят спецгруппу по борьбе с мошенничеством и коррупцией

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В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении британского Минфина, обнародованном в понедельник, 14 января, сообщает Deutsche Welle.

Группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид, в ее состав войдут представители банков Santander, Lloyds и Barclays.

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"Нам нужно предпринимать действия на всех фронтах против коррумпированных мошенников, набивающих свои карманы "грязными" деньгами и ведущих роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан", - подчеркнул Джавид.

Ожидается, что на первом заседании спецгруппы глава МВД Великобритании подтвердит выделение его ведомством 3,5 млн фунтов стерлингов в 2019-2020 годах на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций.

Особое внимание новая антикоррупционная структура будет уделять деньгам из России, Нигерии, бывших советских республик и Азии, передает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники.

Накануне голосования в британском парламенте о соглашении по выходу Великобритании из состава ЕС более 100 депутатов Европарламента решили обратиться с открытым письмом к гражданам Соединенного Королевства.

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Теги: лондон, борьба с коррупцией, спецгруппа
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