Лукашенко готов сам помочь врачам лечить людей с коронавирусом: Но пока не надо

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при необходимости готов лично помочь врачам в лечении пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает БелТА.

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"Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо, Владимир Степанович (министр здравоохранения страны Владимир Караник - ред.), значит, с тобой пойдем лечить людей. Я уже говорил ему. Он говорит: пока не надо", - заявил Лукашенко.

Также Лукашенко сказал, что сейчас необходимо сделать все возможное для спасения людей с коронавирусом: "Человек не должен думать, что, если он туда попал с этим вирусом, он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все".

31 марта, когда в Беларуси было 152 случая заболевания, Лукашенко заявил , что его страна находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом.

6 апреля сообщалось , что в Беларуси умерла женщина с коронавирусом: ее сын написал заявление в милицию на Лукашенко.

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