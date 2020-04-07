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Лукашенко готов сам помочь врачам лечить людей с коронавирусом: Но пока не надо

Лукашенко готов сам помочь врачам лечить людей с коронавирусом: Но пока не надо - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
07.04.2020, 15:15

Лукашенко заявляет, что готов лично помогать врачам лечить людей с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при необходимости готов лично помочь врачам в лечении пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает БелТА.

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"Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо, Владимир Степанович (министр здравоохранения страны Владимир Караник - ред.), значит, с тобой пойдем лечить людей. Я уже говорил ему. Он говорит: пока не надо", - заявил Лукашенко. 

Также Лукашенко сказал, что сейчас необходимо сделать все возможное для спасения людей с коронавирусом: "Человек не должен думать, что, если он туда попал с этим вирусом, он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все".

  • 31 марта, когда в Беларуси было 152 случая заболевания, Лукашенко заявил, что его страна находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом.
  • 6 апреля сообщалось, что в Беларуси умерла женщина с коронавирусом: ее сын написал заявление в милицию на Лукашенко.

Читайте также: Сюр. Лукашенко о борьбе с коронавирусом: Надо помещения проветривать

Владислав Сердюк
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