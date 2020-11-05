Лукашенко о беларуских врачах, уезжающих за границу: Уехал – назад не вернешься
Самопровозглашенный президент отметил, что медики нужны не только другим странам, но и самой Беларуси
Выезжающие за границу беларуские врачи не смогут вернуться обратно в страну. Об этом заявил на совещании самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что это не угроза, а приказ, передает Пул первого.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Он отметил, что сейчас в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом в Польше там собирают врачей по всему миру и многие беларуские специалисты тоже поехали туда лечить поляков.
Лукашенко подчеркнул, что не будет препятствовать тем, кто хочет "большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", но для лечения COVID-19 медики крайне нужны и самой Беларуси.
"Хочу предупредить – лишних врачей у нас нет, нам самим надо лечить своих людей. Мы никого держать не будем. Но надо понимать: уехал – назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза, это приказ для правительства", – заявил диктатор.
- В апреле 2020 года Лукашенко назвал пандемию коронавируса "хорошим уроком для наркоманов и курцов".
- 2 июля он заявил о победе над COVID-19 в Беларуси.
Читайте также: Лукашенко связал рост заболеваемости и протесты: Хотят ходить и болеть – пусть болеют
Комментарии