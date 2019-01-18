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18.01.2019, 16:20

Лукашенко об "атаке" на РБ в СМИ: Кому-то в РФ Украины не хватает

Лукашенко об "атаке" на РБ в СМИ: Кому-то в РФ Украины не хватает - Фото
Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)

Президент почувствовал "атаку" в СМИ на Беларусь и связал это с тем, что "кое-кому в России Украины не хватает"

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Президент РБ Александр Лукашенко считает, что в СМИ на Беларусь разворачивается настоящая атака. По его мнению, это связано в том числе с тем, что "кое-кому в России Украины не хватает". Об этом пишет БелТА.

"Мне не совсем понятна атака на Беларусь в СМИ. У меня уже хотели найти и забрать какие-то деньги. Пусть найдут. Я абсолютно чист и честен перед вами", - заявил Лукашенко.

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По его мнению, таким образом "кое-кто" через СМИ хочет столкнуть лбами белорусов и россиян.

"Неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели нужно обязательно создать проблему на ровном месте?" - удивляется президент Беларуси.

Также, в контексте переговоров с РФ, Лукашенко особо отметил, что Беларусь "не просит денег у России, а настаивает на равных условиях".

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Теги: александр лукашенко, беларусь, геополитика
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