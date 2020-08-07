Лукашенко об объединении с Россией: Народ перезрел

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что люди негативно отнесутся к объединению с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что создать совместное с Россией государство уже невозможно, поскольку "народ к этому не готов". Об этом Лукашенко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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Лукашенко уверен, что "белорусы это уже не воспримут". "Народ к этому не готов…Народ перезрел. Это было возможно 20-25 лет назад, когда Советский Союз распался. Сейчас - нет", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко также рассказал, что "искренне считает" президента России Владимира Путина "своим старшим братом".

"Мне не нравится в нем (Путине, - ред.) главная черта, но это для политика супер, он никому не доверяет….У нас есть определенное напряжение (в общении с Путиным, - ред.), потому что мы оба – сильные личности. Я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать…, не подножку подставить, а поддержать", - объяснил он.

Отвечая на вопрос, вернет ли "при нашей жизни" Россия территории временно оккупированного Крыма и Донбасса, Лукашенко сказал: "Конечно, нет".

24 января Лукашенко заявил , что Беларусь останется суверенной и независимой страной.

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

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Арина Толина

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