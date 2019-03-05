Лукашенко обиделся на политиков России: Нахлебниками нас обзывают

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Беларусь вынуждена развивать сотрудничество с Западом в условиях ограничений, которые вводятся против страны со стороны России. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко, сообщает Белта.

"Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера - Российской Федерации... У отдельных политиков. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?!" – сказал Лукашенко.

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По его словам, если "закрывают двери - одну, вторую, третью, - ищем четвертую".

"Для того чтобы нормально существовало государство <...> Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий - в центре Европы", - сказал президент РБ.

Он также подчеркнул, что у Минска "лед в отношениях с Евросоюзом не растаял".

"Брюссель продлил действие пусть символических, но все же ограничительных мер. Ложка дегтя в бочке меда. Они ведь не имеют никакого значения практически, кроме символического", - отметил Лукашенко.

Лукашенко считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты - "общий рубль".