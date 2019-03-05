Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.03.2019, 13:00

Лукашенко обиделся на политиков России: Нахлебниками нас обзывают

Лукашенко обиделся на политиков России: Нахлебниками нас обзывают - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Беларуси отметил, что "продукцию на рынок не пускают"

Реклама
Реклама

Беларусь вынуждена развивать сотрудничество с Западом в условиях ограничений, которые вводятся против страны со стороны России. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко, сообщает Белта.

"Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера - Российской Федерации... У отдельных политиков. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?!" – сказал Лукашенко.

Реклама

По его словам, если "закрывают двери - одну, вторую, третью, - ищем четвертую".

"Для того чтобы нормально существовало государство <...> Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий - в центре Европы", - сказал президент РБ.

Он также подчеркнул, что у Минска "лед в отношениях с Евросоюзом не растаял".

"Брюссель продлил действие пусть символических, но все же ограничительных мер. Ложка дегтя в бочке меда. Они ведь не имеют никакого значения практически, кроме символического", - отметил Лукашенко.

Лукашенко считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты - "общий рубль". 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, беларусь, александр лукашенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 