Лукашенко: После парада 9 мая снизилась заболеваемость пневмониями

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

В Беларуси после проведения военного парада 9 мая "в два раза упала заболеваемость пневмониями". Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает телеканал ОНТ.

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"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми. Это военные люди были, очень много, переболевшие",- отметил Лукашенко.

По его словам, у него была настороженность, что после проведения парада в стране может возрасти количество заболевших COVID-19.

"Ну и что мы получили? В Минске значительно - вчера в два раза - снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись. В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей - и у нас в минус пошло (число пневмоний, - ред.)", - cказал Лукашенко.

По последним данным на 13 мая, в Беларуси заразились COVID-19 24 873, умерли – 142, выздоровели 6 974.

9 мая в Минске прошел военный парад, участие в котором принял и еще несколько тысяч человек, невзирая на эпидемию коронавируса в стране.

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