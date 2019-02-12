Лукашенко предупредил Польшу о "бряцании оружием"

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Беларусь не будет спокойно смотреть, если Польша будет "бряцать оружием". Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Интерфакс-Запад.

По его словам, между белорусами и поляками есть взаимопонимание.

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"Никаких угроз от нас они пусть не ждут. Но это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть. В том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на этом направлении", - предупредил Лукашенко.

Он считает, что в отношениях Минска и Варшавы достаточно проблем, но они "абсолютно решаемы".

10 января 2019 года Лукашенко заявил, что разговоры об объединении Беларуси с Россией - глупые и притянутые за уши.