Лукашенко продлил учения у границы. Учатся воевать в городе и форсировать реку – Генштаб

Сроки проведения проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил Беларуси продлены до 11 июня. Об этом сообщил Генштаб.

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В рамках этих мероприятий в Брестской области проведено контрольно-тактическое занятие с подразделениями одной из бригад сил спецопераций.

"Отработаны вопросы действий подразделений в городских условиях, а также преодоление водного препятствия", – уточнила украинская разведка.

26 мая 2022 года Лукашенко приказал руководителям армии "немедленно" создать южное оперативное командование у границ с Украиной. В СНБО заявили, что уровень угрозы со стороны Беларуси "ясен".

3 июня диктатор Лукашенко затребовал "компромиссы" в обмен на вывоз украинского зерна через Беларусь.

4 июля лидер беларуской оппозиции Тихановская заявила, что режим Лукашенко якобы был готов открыто вступить в войну РФ против Украины, но приказ наступать просто не выполнили.

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Евгений Пилипенко

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