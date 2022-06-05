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Лукашенко продлил учения у границы. Учатся воевать в городе и форсировать реку – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 07:51
Лукашенко продлил учения у границы. Учатся воевать в городе и форсировать реку – Генштаб - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - EPA)

Сроки проведения проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил Беларуси продлены до 11 июня. Об этом сообщил Генштаб.

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В рамках этих мероприятий в Брестской области проведено контрольно-тактическое занятие с подразделениями одной из бригад сил спецопераций.

"Отработаны вопросы действий подразделений в городских условиях, а также преодоление водного препятствия", – уточнила украинская разведка.

Читайте также: "Лукашенко в шаге от самоубийства". Зачем Беларусь стягивает войска к границе с Украиной 

Евгений Пилипенко
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война беларусь александр лукашенко
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