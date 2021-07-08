Лукашенко продолжает репрессии: заблокировали Нашу Ниву, главреда задержали

В офисе беларуского оппозиционного издания Наша Нива прошли обыски, главного редактора Егора Марциновича и еще нескольких сотрудников задержали. Сайт заблокирован. Об этом сообщается в Telegram издания.

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В Министерстве информации Беларуси сообщили, что заблокировали сайт Нашей Нивы "на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

Силовики пришли с обысками в редакцию, а также к сотрудникам издания. Они задержали главного редактора Егора Марциновича и редактора Андрея Скурко. Несколько сотрудников после обыска не выходят на связь.

Как сообщает Наша Нива, обыски и допросы проводятся по статьям о массовых беспорядках.

Марцинович получил подозрение по статье об организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Во время массовых протестов против сфальсифицированных результатов президентских выборов в Беларуси Наша Нива активно освещала события, критикуя диктаторский режим самопровозглашенного президента Лукашенко.

В октябре 2020-го суд в Беларуси признал канал NEXTA-Live экстремистским.

В декабре того же года беларуский суд лишил медиапортал TUT.BY статуса СМИ, так как на сайте якобы размещается "недостоверная информация, которая вредит государственным интересам".

18 мая 2021 года TUT.by заблокировали в Беларуси.

Вадим Ребрина

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