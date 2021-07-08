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Лукашенко продолжает репрессии: заблокировали Нашу Ниву, главреда задержали

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 17:26
Лукашенко продолжает репрессии: заблокировали Нашу Ниву, главреда задержали - Фото
Главред Нашей Нивы Егор Марцинович (фото - Наша Нива)

В офисе беларуского оппозиционного издания Наша Нива прошли обыски, главного редактора Егора Марциновича и еще нескольких сотрудников задержали. Сайт заблокирован. Об этом сообщается в Telegram издания.

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В Министерстве информации Беларуси сообщили, что заблокировали сайт Нашей Нивы "на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

Силовики пришли с обысками в редакцию, а также к сотрудникам издания. Они задержали главного редактора Егора Марциновича и редактора Андрея Скурко. Несколько сотрудников после обыска не выходят на связь.

Как сообщает Наша Нива, обыски и допросы проводятся по статьям о массовых беспорядках.

Марцинович получил подозрение по статье об организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Во время массовых протестов против сфальсифицированных результатов президентских выборов в Беларуси Наша Нива активно освещала события, критикуя диктаторский режим самопровозглашенного президента Лукашенко

Вадим Ребрина
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беларусь сми александр лукашенко наша нива
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