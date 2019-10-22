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Лукашенко: Ситуация вблизи границ Беларуси накаляется

Лукашенко: Ситуация вблизи границ Беларуси накаляется - Фото
Александр Лукашенко (фото - EPA)
22.10.2019, 14:29

По мнению президента Беларуси, "вместо пояса добрососедства, который они предлагают, вырисовывается дуга нестабильности"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на границах Беларуси накаляется ситуация. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление Лукашенко, которое он сделал на мероприятии по случаю годовщины создания Службы безопасности президента Беларуси

"Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле", - заявил Лукашенко.

По его мнению, "на планете буквально не по дням, а по часам растет напряженность".

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