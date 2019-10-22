Лукашенко: Ситуация вблизи границ Беларуси накаляется

Александр Лукашенко (фото - EPA)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на границах Беларуси накаляется ситуация. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление Лукашенко, которое он сделал на мероприятии по случаю годовщины создания Службы безопасности президента Беларуси.

"Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле", - заявил Лукашенко.

По его мнению, "на планете буквально не по дням, а по часам растет напряженность".

8 октября Лукашенко назвал РФ сторой конфликта на Донбассе - ему ответили в Кремле.

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