Лукашенко заявил о готовности "реальной интеграции" с РФ, но без "понуждения"

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности страны к "реальной интеграции" с РФ, но без "понуждения" с их стороны. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь", - заявил он.

Лукашенко напомнил, что Беларусь инициировала интеграцию с РФ еще при первом российском президенте Борисе Ельцине: "Интеграцию наших государств - России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее". По его словам, тогда и речи не шло о том, что "кто-то должен потерять суверенитет и независимость", но затем начались "непонятные толкотня и возня", а также "понуждение к интеграции" со стороны РФ, сопровождающиеся масштабной пропагандой в российских СМИ.

Он уточнил, что Беларусь однозначно выступает за "реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир".

20 декабря 2019 года сообщалось , что встреча Лукашенко и Путина по согласованию "дорожных карт" углубленной интеграции закончилась без прорывов.

сообщалось Путина 24 января Лукашенко заявил , что Беларусь останется суверенной и независимой страной.

Смотрите также: Отвернут от РФ. В Беларуси изменят государственный герб: фото