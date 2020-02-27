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Лукашенко заявил о готовности "реальной интеграции" с РФ, но без "понуждения"

Лукашенко заявил о готовности "реальной интеграции" с РФ, но без "понуждения" - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
27.02.2020, 12:45

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, "понуждение к интеграции" сопровождается масштабной пропагандой в российских СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности страны к "реальной интеграции" с РФ, но без "понуждения" с их стороны. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь", - заявил он.

Лукашенко напомнил, что Беларусь инициировала интеграцию с РФ еще при первом российском президенте Борисе Ельцине: "Интеграцию наших государств - России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее". По его словам, тогда и речи не шло о том, что "кто-то должен потерять суверенитет и независимость", но затем начались "непонятные толкотня и возня", а также "понуждение к интеграции" со стороны РФ, сопровождающиеся масштабной пропагандой в российских СМИ.

Он уточнил, что Беларусь однозначно выступает за "реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир".

  • 20 декабря 2019 года сообщалось, что встреча Лукашенко и Путина по согласованию "дорожных карт" углубленной интеграции закончилась без прорывов.
  • 24 января Лукашенко заявил, что Беларусь останется суверенной и независимой страной.

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Владислав Сердюк
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