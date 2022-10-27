Любое нападение России на спутники США повлечет за собой ответ — Белый дом

Любое нападение на инфраструктуру США повлечет за собой ответ, заявили в Белом доме после того, как высокопоставленный чиновник МИД России сказал, что западные коммерческие спутники могут стать законными целями для РФ, если они будут помогать Украине обороняться от российской агрессии. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям

Джон Кирби, сообщает Reuters.

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Он добавил, что общедоступная информация свидетельствует о том, что россияне пытались применить противоспутниковые технологии.

Ранее сегодня представитель Министерства иностранных дел РФ Константин Воронцов заявил, что Россия может рассматривать западные коммерческие спутники как законные цели для себя, если они используются для помощи Украине в войне.

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Вадим Ребрина

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