Мадуро: Венесуэла выходит из Организации американских государств

Николас Мадуро (фото - EPA)

Отстраненный диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил о выходе страны из Организации американских государств (ОАГ). Об этом он написал у себя в Twitter.

Мадуро добавил, что Венесуэла никогда не вернется в состав этой организации. Он также назвал ОАГ "министерством колоний США".

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"Мы освободились от министерства колоний США, института вмешательства и неуважения к демократическим принципам и международному праву. Мы вышли из ОАГ и никогда не вернемся", - заявил Мадуро.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военных прекратить поддерживать режим Мадуро. Он также объявил, что в мае в стране пройдут масштабные акции оппозиции, челью которых будет окончательно отстранение диктатора.