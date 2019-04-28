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28.04.2019, 08:30

Мадуро: Венесуэла выходит из Организации американских государств

Мадуро: Венесуэла выходит из Организации американских государств - Фото
Николас Мадуро (фото - EPA)

Диктатор Венесуэлы заявил о выходе страны из Организации американских государств

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Отстраненный диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил о выходе страны из Организации американских государств (ОАГ). Об этом он написал у себя в Twitter.

Мадуро добавил, что Венесуэла никогда не вернется в состав этой организации. Он также назвал ОАГ "министерством колоний США".

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"Мы освободились от министерства колоний США, института вмешательства и неуважения к демократическим принципам и международному праву. Мы вышли из ОАГ и никогда не вернемся", - заявил Мадуро.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военных прекратить поддерживать режим Мадуро. Он также объявил, что в мае в стране пройдут масштабные акции оппозиции, челью которых будет окончательно отстранение диктатора.

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Теги: николас мадуро, венесуэла, ОАГ
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