Мадуро получил контроль над парламентом Венесуэлы, США не признают выборы

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро получил контроль над парламентом страны, его блок набирает на выборах большинство, сообщает DW. Оппозиция бойкотировала выборы, в США их назвали мошенничеством.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

После призыва лидера оппозиции Хуана Гуайдо к бойкоту выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы явка избирателей составила всего 31%.

Блок партий во главе с Мадуро получил по официальным данным почти 68% голосов, принявшие в выборах участие вопреки призыву Гуайдо оппозиционеры – 18%.

Гуайдо надеется продлить свой депутатский мандат с помощью всенародного опроса, но его результаты не будут иметь обязательной силы.

"В Венесуэле совершено избирательное мошенничество. Анонсированные нелегитимным режимом Мадуро результаты не отражают волю народа Венесуэлы. То, что произошло сегодня, это мошенничество и подделка", – заявил в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

Venezuela's electoral fraud has already been committed. The results announced by the illegitimate Maduro regime will not reflect the will of the Venezuelan people. What's happening today is a fraud and a sham, not an election.