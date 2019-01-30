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30.01.2019, 13:26

Македония может вступить в НАТО уже этим летом - СМИ

Македония может вступить в НАТО уже этим летом - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Для этого все страны-члены НАТО должны ратифицировать договор о перименовании Македонии. Венгрия может этому препятствовать

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Переименованная Северная Македония может вступить в НАТО уже в июле этого года. Об этом пишет Euractiv.

Но, как пишет источник, для интеграции страны в Североатлантический альянс необходимо, чтобы все страны-члены в ускоренном режиме ратифицировали соглашение о переименовании. Стандартно, это процедура занимает год.

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По данным Euractiv, протокол о присоединении Македонии к НАТО вчера подписали 29 послов альянса. Символически, первой страной, которая одобрит его, будет Греция.

Одним из тех, кто попытается не пустить Македонию в НАТО, станет поддерживаемая Россией Венгрия.

Как сообщают СМИ, в 2018 году экс-премьер Македонии Никола Груевский попросил политического убежища у венгерского премьера Виктора Орбана и с тех пор высказывается строго против переименования и вступления Македонии в НАТО.

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Теги: нато, македония, переименование
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