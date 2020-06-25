Макрон и Путин завтра обсудят Украину

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Ian Langsdon/ЕРА)

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин проведут 26 июня видеоконференцию, во время которой обсудят войну РФ с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

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Сообщается, что предметом обсуждения будут вопросы безопасности, включая Украину, Ливию и Иран.

"Необходим дальнейший прогресс по повестке, касающейся кризисов, особенно в Украине", - отметили в пресс-службе Макрона.

Ранее Макрон призвал Европу пересмотреть стратегическое партнерство с Россией, указав, что политика в отношении Москвы за последние годы не привела к успеху.

В России информацию о переговорах пока не комментировали.

23 марта Макрон заявил , что будет призывать Путина прекратить военные конфликты на время пандемии коронавируса.

1 июня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил , что сейчас происходит "полноценное конструирование переговорной площадки" по ситуации на Донбассе.

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