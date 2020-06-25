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Макрон и Путин завтра обсудят Украину

Макрон и Путин завтра обсудят Украину - Фото
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Ian Langsdon/ЕРА)
25.06.2020, 07:58

У президента Франции отметили, что необходим дальнейший прогресс по повестке кризисов, в том числе в Украине

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин проведут 26 июня видеоконференцию, во время которой обсудят войну РФ с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

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Сообщается, что предметом обсуждения будут вопросы безопасности, включая Украину, Ливию и Иран.

"Необходим дальнейший прогресс по повестке, касающейся кризисов, особенно в Украине", - отметили в пресс-службе Макрона.

Ранее Макрон призвал Европу пересмотреть стратегическое партнерство с Россией, указав, что политика в отношении Москвы за последние годы не привела к успеху.

В России информацию о переговорах пока не комментировали.

  • 23 марта Макрон заявил, что будет призывать Путина прекратить военные конфликты на время пандемии коронавируса.
  • 1 июня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что сейчас происходит "полноценное конструирование переговорной площадки" по ситуации на Донбассе.

Читайте также: По трем направлениям. Кулеба рассказал, как Украина будет давить на Россию

Денис Юдин
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