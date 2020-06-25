Макрон и Путин завтра обсудят Украину

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин проведут 26 июня видеоконференцию, во время которой обсудят войну РФ с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
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Сообщается, что предметом обсуждения будут вопросы безопасности, включая Украину, Ливию и Иран.
"Необходим дальнейший прогресс по повестке, касающейся кризисов, особенно в Украине", - отметили в пресс-службе Макрона.
Ранее Макрон призвал Европу пересмотреть стратегическое партнерство с Россией, указав, что политика в отношении Москвы за последние годы не привела к успеху.
В России информацию о переговорах пока не комментировали.
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