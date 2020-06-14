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По трем направлениям. Кулеба рассказал, как Украина будет давить на Россию

По трем направлениям. Кулеба рассказал, как Украина будет давить на Россию - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
14.06.2020, 21:05

По словам главы МИД Кулебы, Украина использует наступательную дипломатию, чтобы давить на страну-оккупанта РФ

Украина будет продолжать давление на страну-агрессора Россию в рамках трех направлений: наступательной дипломатии, работе с международными партнерами и продвижение вопроса деоккупации Крыма на международной арене. Об этом рассказал в интервью Укринформу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Первое - это наступательная дипломатия. Это означает, что мы не ждем, пока Россия что-то предложит, либо попытается навязать, а предлагаем, инициируем, создаем ситуации, на которые вынуждена реагировать Россия, а не наоборот", - сказал он.

В качестве примера наступательной дипломатии Кулеба привел инициативу Украины по проведению встреч минской группы в онлайн-формате во время пандемии коронавируса, повышение статуса делегации Украины в Минске и введение в нее новых лиц, в том числе переселенцев с Донбасса.

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Вторым направлением давления на Кремля заключается в работе с международными партнерами. Кулеба напомнил о восстановлении нормандского формата на уровне министров и о визитах украинской делегации в Париж и Берлин на прошлых неделях.

"Третий элемент - это резкая активизация продвижения вопрос Крыма на международной арене. Мы сейчас очень серьезно работаем над тем, чтобы вывести Крым из тени", - подытожил он.

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Марк Сировой
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