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Кулеба: Меня беспокоит антизападная риторика в медиапространстве Украины

Кулеба: Меня беспокоит антизападная риторика в медиапространстве Украины - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Tamas Kovacs/EPA)
14.06.2020, 19:55

Несмотря на антизападную риторику в медиапространстве, в МИД уверены: Украина должна двигаться в сторону членства в Евросоюзе и НАТО

Антизападная риторика в некоторых украинских СМИ беспокоит министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, поскольку она, по его мнению, не соответствует интересам украинцев. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

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"Меня беспокоит распространение в украинском медиапространстве антизападной риторики - это абсолютно не соответствует интересам украинского народа", - сказал он.

При этом дипломат заверил, что подобная риторика отсутствует во власти.

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"Но нет никакой антизападной риторики в исполнительной вертикали власти или по вертикали, ответственной за внешнюю политику, нет. Мы убеждены в том, что Украина в дальнейшем двигаться к членству в Европейском союзе и НАТО, и я не вижу никаких даже намеков на какие-то развороты или изменение отношения к этому курсу", - заверил он.

В качестве аргумента он добавил, что во время интервью решался вопрос о предоставлении Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

  • Уже после интервью Кулеба сообщил, что НАТО предоставил Украине статуса партнера с расширенными возможностями. Статус партнера НАТО с расширенными возможностями подразумевает более глубокое и индивидуальное взаимодействие с силами альянса.

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Марк Сировой
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