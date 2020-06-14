Кулеба: Меня беспокоит антизападная риторика в медиапространстве Украины

Дмитрий Кулеба (Фото: Tamas Kovacs/EPA)

Антизападная риторика в некоторых украинских СМИ беспокоит министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, поскольку она, по его мнению, не соответствует интересам украинцев. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

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"Меня беспокоит распространение в украинском медиапространстве антизападной риторики - это абсолютно не соответствует интересам украинского народа", - сказал он.

При этом дипломат заверил, что подобная риторика отсутствует во власти.

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"Но нет никакой антизападной риторики в исполнительной вертикали власти или по вертикали, ответственной за внешнюю политику, нет. Мы убеждены в том, что Украина в дальнейшем двигаться к членству в Европейском союзе и НАТО, и я не вижу никаких даже намеков на какие-то развороты или изменение отношения к этому курсу", - заверил он.

В качестве аргумента он добавил, что во время интервью решался вопрос о предоставлении Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.



НАТО предоставил Статус партнера НАТО с расширенными возможностями подразумевает более глубокое и индивидуальное взаимодействие с силами альянса. Уже после интервью Кулеба сообщил, чтоУкраине статуса партнера с расширенными возможностями.

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