Коронавирус не угрожает безвизу Украины с ЕС - чиновница Еврокомиссии

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Пандемия коронавируса не угрожает безвизовому режиму Украины с Евросоюзом. Об этом в интервью Европейской правде заявила замглавы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова.

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Отвечая на вопрос, есть ли угроза для сохранения безвизового режима с ЕС, Матернова заверила, что этого не произойдет из-за коронавирусного кризиса и что она ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом.

"В конце концов, если рассуждать логически, - как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?" - добавила она.

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Матернова также подчеркнула, что ей неизвестно об угрозе для безвиза по каким-либо другим причинам. По ее словам, Еврокомиссия каждый год оценивает, как страны придерживаются условий визовой либерализации, и может обращать внимание партнеров на некоторые индикаторы, но в отношении Украины не было никаких оснований для такой дискуссии.

22 декабря 2019 года госсекретарь МИД высказал уверенность , что угрозы отмены безвиза с ЕС нет.

высказал уверенность 8 мая о том, что безвизовый режим с ЕС сохранится, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба

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