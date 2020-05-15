Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус не угрожает безвизу Украины с ЕС - чиновница Еврокомиссии

Коронавирус не угрожает безвизу Украины с ЕС - чиновница Еврокомиссии - Фото
Фото: depositphotos.com
15.05.2020, 12:40

В Брюсселе нет никаких дискуссий об отмене безвизового режима с Украиной ни из-за коронавируса, ни по другим причинам

Пандемия коронавируса не угрожает безвизовому режиму Украины с Евросоюзом. Об этом в интервью Европейской правде заявила замглавы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос, есть ли угроза для сохранения безвизового режима с ЕС, Матернова заверила, что этого не произойдет из-за коронавирусного кризиса и что она ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом.

"В конце концов, если рассуждать логически, - как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?" - добавила она.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Матернова также подчеркнула, что ей неизвестно об угрозе для безвиза по каким-либо другим причинам. По ее словам, Еврокомиссия каждый год оценивает, как страны придерживаются условий визовой либерализации, и может обращать внимание партнеров на некоторые индикаторы, но в отношении Украины не было никаких оснований для такой дискуссии.

Читайте также: Шенгенская зона может "умереть" из-за коронавируса - Макрон

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Катарина Матернова евросоюз безвиз коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 