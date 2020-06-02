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Кулеба: Скоро пройдут переговоры в нормандском формате на уровне министров

Кулеба: Скоро пройдут переговоры в нормандском формате на уровне министров - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
02.06.2020, 16:00

Глава МИД Германии Маас заявил, что ФРГ будет искать пути, чтобы добиться мира в Украине и поможет с реформами

В скором времени пройдут переговоры в нормандском формате на уровне министров. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров, уже скоро состоится очередная такая беседа, где мы будем обсуждать решения, которые могут принести мир на Донбассе", - сказал он, не уточнив, будет это в формате личной встречи или видеоконференции.

По словам дипломата, Украина "открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение красных линий, которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности".

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Коллега Кулебы из немецкого МИД Хайко Маас добавил, что проведение саммита будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что Украина будет важным аспектом во время председательства Германии в Совете Европейского Союза, а война на Донбассе остается важной для ФРГ темой.

"Мы не только продолжим поиск путей, как достичь мира в Украине, мы также будем помогать с реформами", - отметил он.

  • 9 декабря 2019-го прошла парижская встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ: коротко — в материалеПо итогам этого саммита следующую встречу предварительно решили провести в апреле 2020-го.
  • Сегодня украинская делегация в Германии на встрече с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр затронула тему участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО.

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Марк Сировой
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